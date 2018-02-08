Гагаузия: молдавские олигархи против «русских танков»

Для российского читателя Молдавия чаще всего известна по приднестровскому вопросу и наличию российских миротворцев на берегах Днестра. Однако в Молдавии есть и другие настроенные на улучшение отношений с РФ регионы, каковым является Гагаузия – автономная территория, расположенная на юге и населённая преимущественно гагаузами – тюркоязычным народом православного вероисповедания.

В политической жизни Молдавии автономия гагаузов играет важную роль, т.к. Гагаузия исторически настроена на дружбу с Россией. Часть гагаузов проживает и в Одесской области соседней Украины, и также настроены пророссийски.

2 февраля исполнилась четвертая годовщина референдума, который проходил даже раньше начавшейся в соседней Украине «русской весны». Этот плебисцит не был признан официальным Кишинёвом, но в нем приняло участие рекордное количество жителей автономии, абсолютное большинство которых проголосовало за сближение с Россией. В этой связи гордая автономия становится удобной мишенью для геополитических спекуляций Кишинёва на уже ставшей традиционной и безотказно работающей на Брюссель и Вашингтон угрозы «русских танков».

В 2014 году в Гагаузии состоялся референдум, на котором жителям автономии было предложено ответить на вопрос, куда лучше вступать Молдове – в ЕС или в Таможенный союз. Также их просили высказаться о том, нужен ли автономии закон о праве на самоопределение в случае утраты Молдовой независимости. В итоге 97% участников плебисцита проголосовали против курса Кишинева на вступление в ЕС и за интеграцию в Таможенный союз. А более 98% проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае утраты Молдовой суверенитета.

В Кишиневе гагаузский плебисцит признали незаконным, а гагаузским политикам, участвовавшим в организации референдума, который подтвердил пророссийские устремления населения, пришлось выстоять перед спущенным Кишинёвом маховиком репрессий.

В результате лидеры Гагаузии стали «диверсантами» и «врагами Молдовы». Уголовные дела были возбуждены даже против тогдашнего главы (башкана) Гагаузии Михаила Формузала, который по закону входит в состав правительства Молдовы. Ему приписывали попытку дестабилизировать ситуацию в стране и даже организацию вооружённых диверсий при помощи своего помощника, главы управления молодежи и спорта Гагаузии Анатолия Кара. Последний по версии прокуроров якобы под кураторством российских спецслужб и гагаузских чиновников проводил военно-диверсионную подготовку на территории России для последующей дестабилизации ситуации и антиконституционных действий в Молдове.

Спустя два года дело о «гагаузских диверсантах» спущено на тормоза, процесс затягивается, однако двум молодым людям Дмитрию Кузнецову и Вячеславу Бойко за участие в подготовке диверсий прокуроры грозят 23 годами тюрьмы.

Этим расправы над активистами и политиками Гагаузии не заканчиваются. Новый глава управления молодежи и спорта в правительстве Гагаузии Максим Болгар так же стал объектом уголовного преследования и вынужден был подать в отставку, а ряд лидеров общественного мнения в автономии назвали его преследование политически мотивированным.

Другим опальным политиком Гагаузии стал председатель Народного собрания (парламент автономии) Дмитрий Константинов, борьба кишинёвских властей против которого привела к череде провокаций и незаконному снятию его с выборов и проведению в округе, где он баллотировался, не предусмотренного законом третьего тура на безальтернативной основе.

В этих «выборах» с участием лишь одного кандидата «внезапно» победил кандидат от правящей в Молдове Демократической партии. Впрочем, Центризбирком Гагаузии не признал результат третьего тура выборов депутата местного парламента. Кандидат от центральных властей оспорил решение ЦИКа Гагаузии в кишинёвском суде, который в свою очередь признал победу кандидата от Кишинёва. Константинов же провёл несколько месяцев в СИЗО и под домашним арестом, а недавно получил два года условного срока.

Другой инициатор референдума 2014 года – Роман Тютин, экс-депутат Народного собрания Гагаузии и уже третий по счету начальник управления по делам молодежи и спорта правительства Гагаузии, тоже стал фигурантом уголовного дела, и был вынужден податься в бега. Он объявлен в розыск лишь потому, что стал главным конкурентом другого кандидата от Демократической партии, который проигрывал на одном округе Тютину выборы депутата Народного собрания Гагаузии.

Уголовные дела, обыски и бесконечные проверки фирм и владений гагаузских активистов, политиков и журналистов стали главным инструментом давления центральных властей. Чтобы стать объектом провокаций и травли кишинёвских властей, достаточно иметь высокий рейтинг в автономии и составлять политическое соперничество кандидатам от власти. Сложно найти кого-либо из лидеров общественного мнения в автономии, кто не имел бы уголовного дела, которые власти Кишинёва открывают, чтобы попытаться держать на их крючке. Если местный политик начинает представлять угрозу или становится слишком сильным соперником, то органы правопорядка и молдавская юстиция начинают преследования против неугодных.

Сейчас предметом обсуждения экспертов стал закрытый опрос социалистов Додона, который они провели для зондирования ситуации. После этого Демократическая партия начала оказывать давление на наиболее популярных политиков. В Гагаузии по двум избирательным округам будут избирать двух депутатов молдавского парламента. К примеру, по комратскому избирательному округу наиболее вероятным соперником власти, по данным опроса социалистов, является муниципальный советник Комрата Пётр Влах, лидирующий с рейтингом в 20%, В то же время действующий депутат Николай Дудогло, вероятный кандидат Демпартии, в этом округе пользуется поддержкой лишь 4%, а рейтинг продвигаемого Партией социалистов Александра Суходольского составляет 1,5%. Результаты опроса подтверждает и экспертное сообщество, представившее свой доклад порталу Gagauzyeri.md. По мнению молодых экспертов Гагаузии, так же наиболее вероятным соперником для демократов на выборах парламента Молдовы по одному из округов Гагаузии будет Пётр Влах.

Второй избирательный округ Гагаузии состоит из районов Чадыр-Лунга и Вулканешты. Там демократы и социалисты также проигрывают в подборе кандидатов. По результатам опроса социалистов, лидирует действующий депутат парламента от Партии социалистов Фёдор Гагауз. Но из-за внутрифракционной критики руководства партии за сотрудничество с демократами, скорее всего, он не будет включён в список ПСРМ на предстоящих выборах и будет вынужден баллотироваться самостоятельно по второму округу. Тем не менее, принципиальная позиция помогла Гагаузу сохранить довольно высокий рейтинг в 15%, в то время как руководитель колхоза Победа Николай Драган пользуется популярностью у 5% населения, а действующий депутат от Демпартии Корнелиу Дудник и вовсе оказался на уровне доверия около 1% избирателей.

Тем не менее, в условиях Гагаузии высокий рейтинг отнюдь не залог победы на демократических выборах, а гарантированное появление проблем в контролирующих и правоохранительных органах. Ни для кого в Молдавии не секрет, что предстоящие в этом году парламентские выборы пройдут по договорённости между главными политическими игроками – Демократическая партии и Партии социалистов, имитирующих геополитическое противостояние внутри страны, но умело сотрудничающих и выручающих друг друга в достижении своих политических целей на правом и левом флангах. По правилам договорного матча на этих выборах между демократами и социалистами Гагаузия должна быть за последними. Однако реальные результаты их собственных опросов показывают, что ни один из вероятных кандидатов от обеих партий-тандема не могут перевесить голоса независимых кандидатов, которые могут выиграть выборы и представлять Гагаузию в парламенте Молдовы.

В этой связи эксперты обсуждают о начале нового витка охоты на ведьм и борьбы против «русских танков» в отношении независимых кандидатов, которые имеют наибольшие шансы пройти от Гагаузии в парламент Молдавии.

Примечательно, что любое политическое действие в пророссийских регионах трактуется властями и органами Молдавии, как антиконституционное действие и проявление сепаратизма. Это происходит в то время, когда в Молдавии уже пошёл счёт на десятки сёл, в которых местные советники подписывают декларацию об объединении с Румынией, но их ни спецслужбы Молдовы, ни другие органы правопорядка страны, никоим образом не преследуют.

Как бы там ни было, последнее слово будет за самими гагаузами, которые ранее неоднократно демонстрировали Кишинёву свою способность объединяться для защиты своих интересов и отбивать попытки центральных властей навязывать им свою волю. Получиться ли жителям автономии и в этот раз спутать планы кишинёвского олигархата, покажет уже ближайшее время.

Кишинев, Родион Нитуп

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