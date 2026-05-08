Участок песчаных пляжей в Анапе исключили из зоны ЧС – его откроют для отдыхающих

Еще один участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Соответствующее постановление подписала мэр Анапы Светлана Маслова. Речь идет о километровом песчаном отрезке, который используют детский курорт «Вита», детский оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорты «Мираклеон» в селе Витязево. Об этом сообщает операштаб Краснодарского края.

Этот участок использовался в качестве тестовой площадки, на которой впервые провели работу по восстановлению пляжной территории.

«Тестовый участок исключили из опасной зоны на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Для этого специалисты проверили безопасность пляжной территории и морской воды – подтвердили их чистоту и соответствие санитарным правилам и нормам», – говорится в сообщении.

Теперь этот участок пляжа полностью готов принимать отдыхающих. Ранее из опасной зоны исключили галечные пляжи Анапы от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.

Также сообщается, что в Анапе завезли и распределили песок для восстановления еще 12 пляжей. Это участок протяженностью в 1 км от Лечебного пляжа до реки Анапки. Арендаторы этих пляжей готовят документы в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения, а также в госинспекцию по маломерным судам.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что все пляжи региона, где произошли выбросы мазута после ЧП с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе в декабре 2024 года , откроются для отдыхающих в этом году. Он подчеркнул, что принятые меры по замене песка на 50 см или досыпке на 50 см на пляжах, где были выбросы, по заключению Роспотребнадзора, позволяют их использовать в этом сезоне.

Краснодар, Наталья Петрова

