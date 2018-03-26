Губернатор Кокорин выразил соболезнования семьям погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области. В телеграмме, которую глава Зауралья отправил на имя губернатора Кемеровский области Амана Тулеева, говорится:

«Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическим событием – пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли и пострадали люди. Это большая трагедия не только для Кузбасса, но и для всей России. Зауральцы скорбят вместе с вами и жителями Кемеровской области».

Также Алексей Кокорин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.

Как напоминает пресс-служба главы Зауралья, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул вечером 25 марта. По информации официального сайта администрации Кемеровской области, на 9-00 по местному времени, подтверждена гибель 37 человек, личности которых устанавливаются. Еще 27 человек числятся как пропавшие без вести. Десять человек остаются в стационарах медицинских организаций Кемерова, в том числе два ребенка. Один из них в стабильно тяжелом состоянии. Один взрослый в тяжелом состоянии с положительной динамикой, восемь взрослых в состоянии средней тяжести. 34 человека после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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