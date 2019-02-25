После смертельных пожаров в домах многодетных семей Зауралья установили спецоборудование

В курганских домах, где проживают многодетные семьи, установили автономные дымовые пожарные извещатели. Такое распоряжение из-за участившихся случаев гибели детей во время пожаров дал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Средства на их приобретение сигнализаций выделены из областного резервного фонда. Напомним, с 30 января 2019 года на территории региона действует особый противопожарный режим. За этот период члены специально созданных межведомственных комиссий посетили 8534 семьи, в том числе 3412 многодетные. Во время обходов жителям частных домов напоминают правила безопасности и разъясняют действия в случае пожара.

На сегодняшний день в местах проживания 2801 семьи, находящейся в социально опасном положении, установлено 3176 автономных дымовых пожарных извещателей, сообщают в правительстве региона. Пожарный извещатель – прибор, автономно работающий от батарейки и подающий громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении. Это необходимо, чтобы в случае пожара люди могли своевременно покинуть помещение.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 25.02.19

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