В Курганской области в пожаре снова погибли дети, врио губернатора Шумков принимает экстренные меры

В селе Горохово Юргамышского района в ночь на вторник, 29 января, произошел страшный пожар, в котором погибли трое детей и женщина, их мать. Одному ребенку чудом удалось спасти – его не было дома. Спасся также сожитель женщины. Это уже вторая трагедия за последние два дня в Юргамышском районе – 27 января в деревне Раздольное в пожаре сгорели трое детей. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рано утром 29 января срочно выезжал на место трагедии. По данным на 9 часов утра он возвращается в Курган. В регионе по его решению вводится противопожарный режим, рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе правительства Курганской области.

Огонь в селе Горохово вспыхнул ночью в частном деревянном доме, на пульт пожарной охраны сообщение о ЧП поступило 29 января в 1:57. По предварительным данным, в сгоревшем доме проживала семья из шести человек – женщина, четверо ее детей и гражданский муж. В момент трагедии в доме были все, кроме одного малыша – он был у бабушки. Это сохранило ему жизнь. Мужчина тоже выжил – его спасла пожилая соседка, увидевшая ночью пламя и бросившаяся на помощь. Спасатели, по данным правительства области и МЧС, прибыли на место ЧП быстро – в течение трех минут. Но спасти остальных не удалось, погибли дети 2013, 2014, 2017 годов рождения. По предварительным данным, у противопожарной службы были замечания к дому – специалисты посещали помещение буквально накануне трегдии и высказали их.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков принял решение ввести режим особый противопожарный режим в регионе. В Курганскую область идут морозы, нагрузка на сети вырастет. Во вторник, 29 января, глава региона проведет оперативное совещание в связи с этим.

Ранее сообщалось, что 27 января в пожаре в деревне Раздольное погибли трое детей. По неофициальным данным агентства «Новый День», в момент обоих ЧП в отпуске был глава района Игорь Касатов, он не прервал его несмотря на трагедии. В связи с этим глава региона планирует сделать оргвыводы в отношении чиновника, рассказывает собеседник, знакомый с ситуацией.

фото – с места ЧП в селе Горохово, пресс-служба СУ СКР Курганской области

Курган, служба информации

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