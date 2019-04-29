Глава Зауралья Шумков приехал к новому мэру

В понедельник, 29 апреля, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков принял участие в церемонии инаугурации нового главы Юргамышского района Олега Язовских.

Вадим Шумков поздравил главу со вступлением в должность и поставил перед ним ряд первоочередных задач. Напомним, предыдущий глава муниципального образования Игорь Касатов подал в отставку в конце января, после двух страшных пожаров, в которых погибли шестеро маленьких детей.

Выборы нового главы района, в которых победил Олег Язовских, состоялись 24 апреля. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты районной думы.

Обращаясь к Олегу Язовских, Вадим Шумков отметил, что в первую очередь, главе Юргамышского района следует обратить внимание на ремонт и строительство дорог, объектов социальной сферы, на создание новых рабочих мест. В настоящее время долг муниципального образования составляет порядка 100 млн рублей. И Шумков пообещал, что правительство области пересмотрит финансирование района.

«Можно много рассказывать, что все вокруг происходит неправильно. Но начинать надо с самих себя. Четко обозначать свои задачи, проблемы, как по ним работать. Отношение к району будет совершенно другое. Смотреть будем на реальные потребности. Самое главное качество местной власти – это отсутствие тяги к говорильне и желание работать, засучив рукава, вместе с нами. Все наелись разговорами, население в первую очередь. Никому не нужны слова, всем нужны конкретные дела – ремонт дорог, социальных объектов, новые рабочие места», – сказал Шумков.

По его словам, правительство готово поддерживать все начинания района – увеличивать дорожный фонд, оказывать помощь в ремонте соцобъектов. «Я предпочитаю работать так: наметили задачи, определили финансирование, начали двигаться», – резюмировал глава Зауралья и добавил, что за пять лет район надо привести в порядок.

Курган, Ольга Злотникова

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