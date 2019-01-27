В Курганской области в огне погибли трое детей, их мать спаслась (ФОТО)

Трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Раздольное Курганской области. Следователи уже приступили к расследованию трагедии.

По информации регионального управления МЧС РФ, сообщение о возгорании в жилом доме по улице Юргамышская поступило в 05:17 (03:17 мск). Пожарные прибыли на место спустя 7 минут, к этому времени одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем.

Жертвами страшного пожара стали трое детей, фото: ГУ МЧС по Курганской области

В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей 2010, 2012, 2013 годов рождения. Матери удалось самостоятельно выбраться из дома. Женщина находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования: для отопления дома использовался электрический ТЭН, отметили в СКР.

Сейчас на месте происшествия работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обновлено в 11.27. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 27.01.19

В Магнитогорске локализовали крупный пожар. / СКР начал проверку после взрыва газа в кафе под Саратовом: десятки пострадавших (ВИДЕО). / «Слишком много хотите»: чиновница возмутилась желанием молодых учителей получать больше 9 тысяч рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»