В Зауралье наказали чиновников, косвенно виновных в гибели детей на пожаре

В Курганской области окончена прокурорская проверка по фактам пожаров в Юргамышском районе, в которых погибли дети.

«Установлено, что районными органами системы профилактики не принимались надлежащие меры по выявлению и учету находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства семей с детьми, обмен соответствующей информацией межу ведомствами не осуществлялся, – рассказали «Новому Дню» об итогах проверки в прокуратуре. – В результате в отношении семей, в которых погибли дети, не была своевременно организована работа по социальной реабилитации, меры по оздоровлению обстановки в них не принимались».

Кроме того, отмечают в пресс-службе прокуратуры региона, в органах здравоохранения имелась информация о том, что некоторые члены этих семей злоупотребляют алкоголем. Однако данные в заинтересованные учреждения не передавались.

Выявленные нарушения в деятельности органов системы профилактики Юргамышского района говорят и об отсутствии эффективного ведомственного контроля со стороны Департамента здравоохранения, Главного управления социальной защиты населения области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Курганской области.

В настоящее время девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Организованы мероприятия по устранению выявленных нарушений закона, добавляют в прокуратуре.

Напомним, два страшных пожара, в которых погибли дети, произошли в Курганской области 27 февраля (в огне погибли трое маленьких детей) и 29 февраля (не спаслись мать и трое детей). Тогда же врио губернатора Курганской области Вадим Шумков принял решение ввести особый противопожарный режим в регионе.

Курган, Марина Марамыгина

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