Стало известно, когда объявят имя единого главы Кургана

В Кургане объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Такое решение приняли депутаты гордумы в ходе внеочередного заседания парламента.

Напомним, отбор проводится конкурсной комиссией, общее число членов которой составляет восемь человек. Из них четыре члена назначаются губернатором Курганской области, еще четыре – курганской гордумой. Комиссии предстоит оценить не только представленные кандидатами личные дела, но и их видение будущего Кургана, оформленное в виде плана первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города.

Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 15 по 25 марта 2019 года в администрации Кургана. Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 4 апреля 2019 года.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, по результатам конкурса комиссия должна представить в городскую думу не менее двух кандидатов на должность главы Кургана. Депутатам же предстоит выбрать, кто в ближайшие пять лет будет возглавлять горадминистрацию.

Как писал ранее «Новый День», бывший глава города Сергей Руденко досрочно сложил с себя полномочия. В прошлом году в действующее областное законодательство были внесены изменения, согласно которым двуглавая система управления городом (глава администрации и глава города – спикер думы) меняется на одноглавую (глава города – руководитель администрации).

Курган, Марина Марамыгина

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