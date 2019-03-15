Курганские коммунисты провели самый малочисленный митинг

Жители Курганской области проигнорировали антиурановый митинг, устроенный коммунистами в селе Глядянское Притобольного района. На акцию представителей КПРФ, которые специально приехали в село на микроавтобусе из Кургана, никто не пришел.

Местные жители пояснили «Новому Дню», что не поняли смысла мероприятия – ведь в Глядянском никаких разработок урана не ведется и не планируется. В итоге несколько митингующих коммунистов были вынуждены разговаривать в мегафон сами с собой.

Стоит отметить, что члены курганского обкома КПРФ пытаются организовать целую серию акций протеста против добычи урана в разных районах Зауралья. По мнению политологов, эта активность связана с приближающимися выборами. В сентябре в Курганской области будут избирать губернатора и депутатов гордумы Кургана и коммунисты поспешили застолбить выгодную тему, на которой можно легко создать повестку.

«Антиурановая тема – одна из основных предвыборных тем, выбранных коммунистами, они посчитали ее наиболее актуальной, затрагивающей часть области, которая находится в пойме реки Тобол, – говорит политтехнолог Алексей Орлов. – Сейчас они пытаются искусственно создать ощущение массовости протестов, активно гастролируют по районам, поскольку протесты не имеют широкой народной поддержки».

Напомним, антиурановая тема активно эксплуатируется в Курганской области не только политическими объединениями, но и общественниками. Так, в начале марта в группе «Курган. Антиуран» ВКонтакте распространили информацию о якобы случившемся ЧП на предприятии «Далур» (занимается добычей урана в селе Уксянское Далматовского района).

Надзорные ведомства, включая прокуратуру, Роспотребнадзор и Росприроднадзор провели проверки и опровергли слухи об аварии. После этого жители Уксянского выступили с открытым обращением к власти и СМИ в поддержку уранодобычи в Курганской области.

Курган, служба информации

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