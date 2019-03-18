Кроме мяса с отростками в школьных столовых Зауралья нашли другие нарушения

В Курганской области прокуратура продолжает серию проверок в образовательных организациях региона. Главная цель – установить, насколько качественно и правильно организовано питание несовершеннолетних.

Напомним, поводом стал случай в Юргамышской СОШ, когда детей нармили страшным мясом с отростками. На этот раз в поле зрения сотрудников надзорного ведомства попали образовательные организации в Мокроусовском районе. И результаты проверок неутешительные. Самое частое нарушение – использование кухонной и столовой посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами и поврежденной эмалью.

Нередко еду для детей готовят из продуктов, качество которых не подтверждается никакими документами. Да и хранятся они с нарушениями температурного режима. Не соответствует установленным требованиям и рацион питания детей. В нем отсутствуют яйца, творог, зелень, не всегда в меню включается первое блюдо, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры региона.

По всем фактам нарушений закона руководителям образовательных организаций внесены представления об их устранении. Кроме того, в отношении руководителей образовательных организаций и заведующих столовыми возбуждены дела об административных правонарушениях. Напомним, в Курганской области хотят ввести централизованную систему питания для школьников и студентов колледжей и техникумов. Этот вопрос предлагается отдать на откуп специализированных организаций, которые возьмут на себя ответственность за весь процесс.

Курган, Марина Марамыгина

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