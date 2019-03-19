В Кургане отремонтируют самый опасный мост

Власти Курганской области направили в Министерство транспорта РФ документы на финансирование ремонта моста ЖБИ в Кургане.

В сутки по четырехполосный мосту, которому уже 40 лет, проезжают около 16 тысяч автомобилей. С декабря 2018 года путепровод через железную дорогу по проспекту Машиностроителей, который связывает микрорайоны Заозерный и Рябково с центром города, частично закрыт для движения.

Перекрытие крайних полос потребовалось, чтобы обезопасить жителей, которые ежедневно пользуются дорогой – конструкции слишком ненадежные. Они изношены и не отвечают современным требованиям по основным показателям: безопасность движения, грузоподъемность и надежность.

В департаменте строительства области уже разработали проектно-сметную документацию на реконструкцию путепровода, протяженность которого составляет 462 метра. По предварительным подсчетам, на ремонт моста требуется более 1 млрд рублей.

В пресс-службе губернатора сообщают, что к ремонтным работам планируют приступить уже в этом году. Сам проект рассчитан на 2019 – 2021 годы.

Курган, Марина Марамыгина

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