В Кургане начал рушиться мост ЖБИ

В Кургане начало разрушаться дорожное полотно моста ЖБИ. По словам замдиректора Департамента развития городского хозяйства Кургана Сергей Герасименко, с закрытием крайних полос на мосту значительно увеличилась нагрузка на центральные полосы движения.

В итоге на стыках плит дорожное полотно начало разрушаться. В связи с этим дорожники приступили к локальному ремонту центральных полос моста ЖБИ. Специалисты отмечают, что эти работы позволят обеспечить движение транспорта по путепроводу до момента его закрытия.

Напомним, ремонт конструкции запланирован на 2019 год, власти Курганской области направили в Министерство транспорта РФ документы на финансирование и ждали результата.

Объездные пути пока не определены окончательно. «Проведен ряд выездных совещаний с целью определения альтернативных объездных путей данного путепровода. Также отрабатываются вопросы регулировки имеющихся светофорных объектов на ул. Бурова-Петрова и установки нового светофора на пересечении улиц Бурова-Петрова и Промышленная. Вопрос о движении общественного транспорта на период ремонта моста обсужден с перевозчиками, работающими на муниципальной маршрутной сети», – сообщают в пресс-службе мэрии Кургана.

Курган, Марина Марамыгина

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