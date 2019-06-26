Самый загруженный мост Кургана начнут ремонтировать в сентябре

Лот на реконструкцию курганского путепровода по пр. Машиностроителей прошел процедуру «обязательное общественное обсуждение закупок» и размещен на сайте госзакупок. Как сообщал «Новый День», сумма контракта составит 1,045 млрд рублей.

Заявки от участников торгов будут приниматься до 12 июля, итоги аукциона подведут 19 июля. Как уточняется в материалах госзакупки, работы растянутся на три года, нужную сумму город будет получать тремя траншами. В 2019 году – 270 млн рублей, 2020 год – 450 млн рублей, 2021 год – 325 млн рублей. Первый этап строительства, судя по проекту контракта, должен начаться в сентябре текущего года. Работы будут проводиться за счет средств федерального и областного бюджетов.

Протяженность путепровода, или моста ЖБИ, как его называют курганцы, 462 метра. Мост соединяет центральную часть города с другими микрорайонами. Развязка традиционно загружена, трафик – около 16 тысяч автомобилей в сутки.

Конструкция моста не ремонтировалась почти 40 лет. По поручению врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова была сформирована и отправлена заявка в Минтранс, после чего было принято решение о выделении средств на дорожные работы.

«Конструкции моста изношена и не отвечает современным требованиям по основным показателям: безопасность движения, грузоподъемность и надежность. Поэтому в декабре прошлого года движение по мосту ограничили», – объяснял необходимость срочных работ Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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