Российское правительство даст деньги на ремонт опасного моста в Кургане

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета 270 млн рублей на реконструкцию путепровода через железную дорогу по проспекту Машиностроителей в Кургане. Мост ЖБИ будет отремонтирован в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, Зауралье вошло в список 15 регионов страны, которые в этом году получат дополнительное финансирование на работы по капиталоемким значимым объектам инфраструктуры. «Выбор приоритетных объектов для распределения резервных средств был непростым. Федеральное дорожное агентство и Минтранс России провели всестороннюю оценку региональных предложений, независимую экспертизу выполнил Аналитический центр при правительстве.

В итоге проектный комитет национального проекта утвердил перечень, тщательно взвесив все аргументы», – цитирую слова заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова, курирующего «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в пресс-службе губернатора области. Как ранее писал «Новый День», документы на реконструкцию моста ЖБИ, который не ремонтировался более 40 лет, были подготовлены и направлены в Министерство транспорта РФ по поручению врио губернатора Вадима Шумкова. По предварительным подсчетам, в целом на реконструкцию более 1 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана на 2019 – 2021 годы.

Курган, Марина Марамыгина

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