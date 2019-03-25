Депутатами гордумы Кургана хотят стать продавец, бригадир и менеджер

Число претендентов на участие в выборах депутатов гордумы от партии «Единая Россия» увеличилось до 10 человек. Напомним, на прошлой неделе официально участниками праймериз являлись трое: банкир Алексей Лушников, воспитатель детсада Ольга Бондарчук и предприниматель Сергей Федоров. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Курганского регионального отделения «Единой России», на очередном заседании оргкомитета зарегистрировано еще семь участников предварительного голосования.

Это гендиректор ООО «ПП Бизнес» Дмитрий Раиник, который будет пробовать свои силы в 10-ом избирательном округе, индивидуальный предприниматель Иван Портнов (7-ой избирательный округ), гендиректор предприятия «Лес Зауралья» Николай Гарагатый (6-ой округ), бригадир предприятия «Регионкомплектстрой» Ринат Ботпаев (избирательный округ №1).

Кроме того, выдвинуться на выборы депутатов гордумы от «Единой России» планируют менеджер по развитию «Клиники МРТ» Роман Родионов (округ №3), продавец-консультант «Роснефти» Владимир Федоров (округ №8) и действующий депутат думы Юрий Истомин. Примечательно, что большая часть кандидатов – участники партийного проекта «ПолитСтартап». В пресс-службе партии отмечают, что в ближайшее время ожидают еще большее число заявлений от молодых людей, желающих стать политиками.

Напомним, выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании продолжится до 30 апреля. Итоговые списки кандидатов утвердят не позднее 5 мая. Единый день предварительного голосования назначен на 26 мая.

Курган, Марина Марамыгина

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