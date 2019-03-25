Во время реформ из Курганского правительства уволился замгубернатора

Первый замгубернатора Курганской области по АПК Сергей Пугин утром 25 марта написал заявление на увольнение. С 1 апреля чиновник прекращает работу в правительстве.

По данным «Нового Дня», отставка – это самостоятельное решение Пугина. Он не был согласен с необходимостью реформировать АПК области и, в частности, не захотел ликвидировать Дирекцию по строительству объектов капитального строительства в АПК, которая вызвала вопросы у главы Зауралья Вадима Шумкова.

Как уже писало агентство, ГУП «Дирекция «Курганстрой АПК» для дотационной Курганской области – непозволительная роскошь. Подобной структуры нет ни в одном из соседних субъектов, там эти функции выполняют подразделения профильных министерств и ведомств.

В правительстве Сергея Пугина поблагодарили за работу. Напомним, его кандидатуру на должность замгубернатора депутаты облдумы согласовали в начале февраля. Кто займет вакантное место пока неизвестно.

Получить комментарии Сергея Пугина не удалось – он скидывает звонки на сотовый телефон. Ранее он заявлял «Новому Дню», что никаких претензий к его работе у руководства области нет.

Курган, служба информации

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