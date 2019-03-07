Замгубернатора Пугина заставляют оптимизировать бесполезные предприятия АПК Зауралья

К деятельности первого замгубернатора Курганской области по АПК Сергея Пугина, чью кандидатуру месяц назад согласовали депутаты облдумы, возникли вопросы финансового плана. Как стало известно «Новому Дню», во вторник, 5 февраля, в ходе прошедшего заседания президиума регионального правительства глава Зауралья Вадим Шумков высказал в адрес Пугина ряд претензий.

Речь шла о работе подведомственных учреждений департамента, в частности – о Дирекции по строительству объектов капитального строительства в агропромышленном комплексе Курганской области (ГУП «Дирекция «Курганстрой АПК»).

Эта структура занимается разработкой проектно-сметной документации, проверяет объемы выполненных работ, обоснованности цен, осуществляет строительного контроля и технического надзора и т.д.

Как рассказали источники «Нового Дня» в правительстве, Шумков выразил сомнения в обоснованности существования персональной дирекции по капстроительству в департаменте АПК и потребовал ее ликвидировать. Подобной структуры нет ни в одном из соседних субъектов, там эти функции выполняют подразделения профильных министерств и ведомств.

«Вопросы врио губернатора обоснованы. Непонятно, почему в дотационной Курганской области департамент АПК считает возможным тратиться на собственную дирекцию по капстроительству. Это непозволительная роскошь. Возможно, это было сделано только для того, чтобы все вопросы финансирования решались исключительно внутри ведомства», – рассуждает собеседник агентства.

В кулуарах правительства, между тем, обсуждают проверку федерального казначейства. Аудиторы проверяли объекты, построенные за федеральные средства целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Якобы по ряду объектов АПК области, построенных курганским агропромышленным ГУПом, найдены факты неэффективного использования бюджетных средств.

«Вопросы вызвали также акты приемки объектов с нарушениями или по недостроенных объектов. Часть объектов якобы уже начала рассыпаться. Часть, по неофициальной информации, и вовсе не может быть использована по назначению, ввиду тех же самых причин. При этом деньги подрядчик уже получил. В условиях вечно недофинансированного АПК региона это более чем странно», – резюмирует источник агентства.

По данным «Нового Дня», одним из объектов, к которому возникли вопросы, является предприятие «Лен Зауралья», подведомственное департаменту АПК. ГУП накопил многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов и находится в процессе банкротства. По итогам завершения процедуры конкурсного производства к Пугину могут появиться дополнительные вопросы.

Сам заместитель губернатора заявил «Новому Дню», что впервые слышит об имеющихся к нему претензиях. «Никаких претензий ко мне не было. Что в АПК можно проверять? Федеральное казначейство не может проверять государственные унитарные предприятия. Это самоокупаемые предприятия, как коммерческие, только государственной формы собственности», – сказал Сергей Пугин. Возможно, он пропустил итоги проверки, поскольку уходил на больничный.

Стоит отметить, что, несмотря ни на что, за Пугина заступаются представители отрасли. В частности, в погрязшей в многомиллионных долгах Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева говорят, что чиновник прилагает все усилия, чтобы помочь вузу.

«Он бьется за развитие всего аграрного комплекса области. В Минсельхозе на уровне министра и замминистра отстаивает наши интересы в плане погашения долгов, – говорит ректор КГСХА Владимир Левитский. – У нас много совместных проектов с департаментом АПК по подготовке кадров для сельского хозяйства. Он не только находит работодателей для наших выпускников, но и сам участвует в учебном процессе, проводит обзорные лекции, продвигает идею престижности работы в сфере АПК. Думаю, Пугин находится на своем месте и отлично знает дело».

Курган, служба информации

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