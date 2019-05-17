Новый глава курганской сельхозакадемии рассказал, когда студенты получат стипендию

Новый глава курганской сельхозакадемии Роман Скиндерев пообещал до начала нового учебного года решить проблему со стипендиями. Об этом он заявил на пресс-конференции 17 мая.

В настоящее время общий долг перед студентами за январь-май составляет 10,5 млн рублей. Речь идет не только о самой КГСХА, но и ее филиалах в Куртамыше, Петухово и селе Чаши. По словам Скиндерева, чтобы получить свои деньги студенты должны написать заявление в суд, вуз помогает им в этом. Счета академии «размораживаются» только по решению суда.

«Мы очень надеемся на законопроект, согласно которому стипендия из мер соцподдержки перейдет в разряд зарплаты, и тогда мы сможем выдавать ее без решения судов. Законопроект уже находится в Госдуме, его должны были рассмотреть вчера, но отложили», – сказал врио ректора.

Он сообщил, что у него уже есть примерный план вывода вуза из кризиса за три года. Оздоровление будет производиться за счет оптимизации площадей (например, пять общежитий КГСХА заполнены только наполовину), избавления от непрофильных активов (таких как водоочистные сооружения), повышения энергоэффективности объектов и развитие услуг дополнительного образования. В частности в вузе планируют начать подготовку управленцев АПК.

Кроме того, Скиндерев анонсировал оптимизацию штата, при этом он отметил, что все проректоры пока остаются на своих рабочих местах с приставками и.о. Бывший глава сальхозакадемии Владимир Левитский также будет работать в вузе. Ему уже приготовили кабинет, но еще не придумали должность.

Напомним, накануне в Курганской государственной сельскохозяйственой академии сменился руководитель. Владимир Левитский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Врио назначен Роман Скиндерев, до этого момента являвшийся первым проректором – проректором по учебной работе КГСХА.

По данным агентства «Новый День», в начале текущей недели Скиндерев встречался с руководством Минсельхоза РФ (учредитель вуза), где представил план по выводу академии из кризиса.

Информация об отставке ректора Владимира Левитского появилась несколько месяцев назад. Инсайдеры связывали скорую смену власти в единственном аграрном вузе региона с тяжелейшей финансовой ситуацией в академии, накопившей за последние годы многомиллионные долги. В начале апреля стало известно, что в академии силовики изымают финансовые документы. Сам же Владимир Левитский в интервью «Новому Дню» настаивал, что виной всему происки недоброжелателей.

Курган, служба информации

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