Федеральный министр пообещал курганской сельхозакадемии 200 миллионов на стипендии

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который 21 июня находится в Курганской области с однодневным визитом, пообещал помощь Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА). Студентам вуза с декабря 2018 года из-за долгов не платят стипендию.

Патрушев посетил сегодня вуз и заявил, что в Минсельхозе рассматривается вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований академии. Речь идет о сумме 200 млн рублей. Ожидается, что средства «для улучшения финансово-хозяйственного положения академии» поступят уже в июле 2019 года.

«Надеюсь, что этот вуз станет alma mater еще для многих высококлассных специалистов и ученых, которые внесут вклад в развитие агропромышленного комплекса России», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Как сообщал «Новый День», в настоящее время общий долг перед студентами за январь-май составляет 10,5 млн рублей. Речь идет не только о самой КГСХА, но и ее филиалах в Куртамыше, Петухово и селе Чаши. Глава вуза Роман Скиндерев, с 16 мая 2019 года назначенный и.о. ректора КГСХА, в мае пообещал, что до начала нового учебного года проблема со стипендиями будет решена. Долги вуза на текущий момент превышают 200 млн рублей.

Курган, служба информации

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