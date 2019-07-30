В курганской сельхозакадемии рассказали о слиянии вуза с челябинцами и погашении долгов

Почти 600 студентов Курганской государственной сельхозакадемии им. Мальцева (КГСХА) ждут погашения долгов по стипендиям. В КГСХА «Новому Дню» сообщили, когда и как будет решаться проблема и готовится ли старейший вуз Зауралья к слиянию с челябинским аграрным университетом.

В понедельник, 29 июля, КГСХА получила 220 млн рублей, выделенные курганской сельхозакадемии федеральным министерством сельского хозяйства. «Сейчас ведется работа по погашению долгов перед многочисленными кредиторами вуза, чтобы нам разблокировали арестованные счета. По линии исполнительного производства у нас сейчас задолженность около 219 млн рублей», – уточнил врио ректора КГСХА Роман Скиндерев и добавил, что разбор долговых «завалов» займет не менее 10 дней.

Именно из-за ареста счетов вуза студенты академии не могли получать причитающуюся им стипендию. На текущий момент выплат ждут несколько сотен человек, которым за хорошую учебу совокупно должны выплатить примерно 8,5 млн рублей.

Как уточнил Роман Скиндерев, в федеральном транше не предусмотрены деньги на выплату стипендии – вся необходимая сумма «зависла» в стипендиальном фонде. «Деньги в фонде есть и были, мы просто не могли распоряжаться денежными средствами из-за блокировки счета», – сказал врио ректора.

Он пообещал, что с 10-15 августа студенты начнут получать причитающиеся им суммы. И это, кстати, случится независимо от того, разблокируют академии-«банкроту» счета или нет.

Руководство вуза поясняет: 25 июля 2019 года Госдумой РФ был принят закон, который позволяет учебным заведениям тратить деньги стипендиальных фондов даже при блокировке счетов. Документ вступит в силу в середине августа. Новый ФЗ в Госдуме активно поддерживали и парламентарии от Курганской области – Василий Шишкоедов и Александр Ильтяков.

Врио ректора КГСХА напомнил, что в данный момент у вуза есть программа, которая должна помочь академии выйти из глубочайшего кризиса. Речь идет об оптимизации затрат, работе с непрофильными материальными активами, привлечении инвестиций и, вероятно, о пересмотре штатного расписания.

Ждет ли вуз сокращение преподавательского состава и в каком объеме Скиндерев уточнить отказался. Но заявил, что упорные слухи о присоединении курганской академии к южно-уральскому государственном аграрному университету ничем не подкреплены.

«У меня такой информации нет. Данный вопрос ни учредителями вуза, ни нами не обсуждался», – заявил глава курганской сельхозакадемии.

Напомним, проблемы и долги вуза стали одной из причин, по которой глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев нынешним летом посетил Курган. В ходе рабочей поездки министр пообещал, что КГСХА получит 220 млн рублей на погашение долгов.

О судьбе вуза накануне жестко высказался врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, который 29 июля сообщил в своем аккаунте в Инстаграм о том, что академия получила долгожданную финансовую помощь из Москвы.

«Пришли средства в размере почти 220 млн рублей. Этот долг академией копился почти 5 лет. Погасили его путем отвлечения средств, запланированных на иные мероприятия. Но теперь нужно, чтобы руководство самой академии принимало ряд мер по оздоровлению ситуации и недопущению ее сливания в прежнее русло. Это самостоятельное федеральное учреждение, названное именем нашего великого земляка, и «передвигать ноги» за них постоянно будет несерьезно и неуважительно по отношению к его имени», – послал месседж руководству вуза врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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