В курганской сельхозакадемии меняется руководитель

Первый проректор – проректор по учебной работе Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева Роман Скиндерев срочно вылетает в Москву.

По информации одного из преподавателей, попросивших не называть его имя, Скиндерева вызвал в столицу учредитель вуза (Министерство сельского хозяйства РФ), чтобы назначить новым руководителем академии.

«С самого утра в управделами только и говорят, что Скиндерев летит в Москву, будет ректором, готовят необходимые документы», – сообщил собеседник агентства. В отделе по связям с общественностью КГСХА подтвердить информацию не смогли.

«Со вчерашнего дня Владимир Юриевич [Левитский – ректор вуза] находится на больничном. Информации о смене руководства ни в наш отдел, ни в адрес сотрудников и профессорско-преподавательского состава не поступала. Работаем в штатном режиме», – сказали в пресс-службе вуза.

Между тем, сам Скиндерев подтвердил «Новому Дню», что завтра утром его ждут в Минсельхозе РФ. На вопрос о том, действительно ли ему предложено возглавить академию, ответил, что «пока ничего сказать не может». «На встрече будет рассмотрено много тем. Более подробная информация, в том числе по тому вопросу, который вы задали, появится только завтра», – сказал Роман Скиндерев.

Напомним, слухи о возможной отставке ректора КГСХА, которая находится в тяжелейшей экономической ситуации, ходили давно. Однако в интервью «Новому Дню» Левитский пояснил, что это происки недоброжелателей.

Ранее Роман Скиндерев уже занимал должность и.о. ректора, но другого вуза – Курганского госуниверситета. Исполнял обязанности ректора там он с 2012 по 2015 годы. В КГСХА был приглашен Левитским в июне 2016 года.

Курган, Служба информации

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