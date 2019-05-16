В курганском вузе, где проходила спецоперация силовиков, сменился руководитель

В Курганской государственной сельскохозяйственой академии сменился руководитель. Владимир Левитский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности ректора с 13 мая 2019 года назначен Роман Скиндерев, до этого момента являвшийся первым проректором – проректором по учебной работе КГСХА.

По данным агентства «Новый День», в начале текущей недели Скиндерев встречался с руководством Министерства сельского хозяйства РФ (учредитель вуза), где представил план по выводу академии из кризиса. В пятницу, 17 мая, в КГСХА состоится общее собрание сотрудников вуза, где и.о. ректора Роман Скиндерев выступит с докладом на тему: «О состоянии дел в академии».

Напомним, слухи о скорой отставке ректора Владимира Левитского ходили уже несколько месяцев. Инсайдеры связывали скорую смену власти в единственном аграрном вузе региона с тяжелейшей финансовой ситуацией в академии, накопившей за последние годы многомиллионные долги. Помимо этого, в начале апреля появилась информация, что в академии силовики изымают финансовые документы. Также инсайдеры отмечали, что уход с поста директора департамента АПК Сергея Пугина, который защищал академию и ее бывшее руководство, усугубит ситуацию и неминуемо приведет к увольнению Владимира Левитского.

Сам же Владимир Левитский в интервью «Новому Дню» пояснил, что все слухи не более чем происки недоброжелателей.

Роман Скиндерев уже занимал должность и.о. ректора, но другого вуза – Курганского госуниверситета. Исполнял обязанности ректора там он с 2012 по 2015 годы. В КГСХА был приглашен Левитским в июне 2016 года.

Курган, Служба информации

Курган. Другие новости 16.05.19

В Кургане начинается суд над бывшим начальником региональной железной дороги. / Шумков рассчитывает на помощь министра Кобылкина в обновлении техники. / Глава Зауралья Шумков назначил нового чиновника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»