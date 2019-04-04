«Вы меня долбите, как будто я ворюга». Ректор курганской сельхозакадемии рассказал о проверке силовиков

Ректор Курганской государственной сельхозакадемии имени Т.С. Мальцева Владимир Левитский дал интервью «Новому Дню» и пояснил, зачем силовики проводят проверку в вузе. Он рассказал о причинах увольнения главного бухгалтера, борьбе с нерадивыми сотрудниками и о том, смогут ли студенты рассчитывать на стипендию.

– Владимир Юрьевич, накануне появилась информация о том, что в академии работают силовики. По нашим данным, речь шла о выемке документов, некоторые коллеги со ссылками на УМВД по Курганской области сообщили об обысках. Что на самом деле было?

– В полиции журналистам сказали, что проводились оперативно-розыскные мероприятия. Информация об обысках – это вранье, попытка дискредитировать академию в лице ректора. Никаких обысков не проводилось и не проводится.

– Что делали оперативники в вузе?

– Позвоните оперативникам и узнайте.

– Они не раскрывают подробностей.

– А со мной они тоже не делятся подробностями. Они не обязаны отчитываться ни перед вами, ни передо мной. Они проверяют, это их работа. Они могут знакомиться с любыми финансовыми документами, они могут их изымать.

– По нашим данным, из кассы академии в начале 2019 года исчезла некая сумма денег. Сразу после этого был уволен бухгалтер. Это правда?

– Это не вранье. Сейчас работают правоохранительные структуры, они разбираются. Убрал я этого главного бухгалтера, во-первых, потому что у меня к ней действительно было недоверие. Она допускала неграмотные вещи. Я попросил заместителя директора Департамента научно-технологической политики и образования Николая Маловского приехать и проверить. Он финансист, дружит с цифрами. Я ведь не бухгалтер, у меня просто есть сомнения интуитивные, как у бывшего оперативника. Маловский приехал и подтвердил мои сомнения в компетентности главбуха. После этого я попросил ее уволиться, сказал: вы меня не устраиваете.

Также я обратился с просьбой к сотрудникам правоохранительных органов помочь мне разобраться в ситуации, навести порядок. И если они выявят какие-то факты, мы будем благодарны.

– Правильно ли я понимаю, что силовики с вашей подачи проводят проверку в академии?

– Да я когда только пришел сюда, сразу их попросил, чтобы они меня через свои оперативные возможности меня поддержали и посмотрели, все ли изнутри у нас нормально. Это общая работа. Я всемерную поддержку оказывал, оказываю и буду оказывать в наведении порядка в нашей академии.

– Наши источники говорят, что силовики пришли в вуз самостоятельно.

– Компрометирующая информация идет от негодяев, которых я отсюда выгнал. Я их пожалел еще, можно было и в тюрьму посадить. Можете поинтересоваться, кого я выгнал, и кто тут у меня в кабинете в обмороки падал.

– Что делали люди, которых вы выгнали? Воровали?

– Я не могу так сказать, я не судья. Но тут творили безобразия. К примеру, 8 тысяч гектаров земли было закреплено за академией. И куда-то все документы подевались, на этих землях начали пахать незнакомые лица.

– Вы в полицию написали заявление?

– Я пошел другим путем. Я восстановил документы и два месяца назад Росимущество подтвердило, что земля находится в оперативном управлении у академии. Восемь гектаров в Каширино, как вы понимаете, это в центре области, рядом с Курганом – самая выгодная земля. Я восстановил право оперативного управления и не дам всяким людям использовать эту землю и наживаться на этом. Не дам и не позволю. Навожу порядок. Выгнал за три года отсюда воришек.

– Но этого оказалось мало для эффективного управления. При вашем руководстве долг академии вырос в четыре раза и составляет около 200 млн рублей.

– Проблемы начались с 2009 года, а не тогда, когда я пришел. Я, наоборот, сдерживал рост долгов, когда в связи с кредиторской задолженностью (она сложилась не по моей вине) была приостановлена финансовая деятельность академии.

Просто сейчас кто-то хочет скомпрометировать меня и вуз, который исторически является одним из главных для Курганской области. А уничтожать академию, на которую завязана половина населения области, несправедливо.

Вот пишут, что вуз возглавляет генерал ФСБ. Что его туда перевели. Не перевели. Я, отслужив положенный срок в спецслужбах, собирался уехать отсюда. Но по просьбе депутата Госдумы Александра Ильтякова и бывшего ректора остался. Остался в тот период, когда финансирование академии было сокращено. Без объяснения причин на сто с лишним миллионов рублей его уменьшили. Вот поэтому резко выросли долги, а не потому, что Левитский пришел. Если бы я не принял экстренных мер, у нас сегодня долгов было бы не 200 млн, а 500 с лишним. Вуз попал в тяжелейшую финансовую ситуацию, которая усугублялась внутренним бардаком.

– Что вы предприняли?

– Вот уже три года я ставлю вопросы на всех уровнях – в Госдуме, Совфеде, Минсельхозе (учредитель вуза) о необходимости пересмотра подхода к финансированию. И у меня получается. Сегодня и новый министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, насколько мне известно, обратил внимание на сложившуюся ситуацию. Год назад я попросил наших депутатов Госдумы Александра Ильтякова и Василия Шишкоедова инициировать поправки в закон о выплатах, согласно которым даже при приостановлении финансовой деятельности у вуза или другой организации должна быть возможность выплачивать как зарплаты, так и стипендии, которые зачастую являются единственным источником доходов для студентов. А вы меня долбите, как будто я ворюга какой-то.

– Подвижки есть?

– Есть, решается вопрос. На комитете его обсудили в Госдуме. Работают над текстом поправок, и, я думаю, будет принят закон. Кстати наши депутаты написали российскому Дмитрию Медведеву, чтобы он принял меры упредительного характера. Вот на каком уровне я решаю проблемы, чтобы детишки могли получать стипендии.

– Как долго студенты не получают стипендию?

– Конец 2018 года завершился полной выплатой стипендии. Но стипендию не платят периодически, как только приостанавливается финансовая деятельность вуза. С 1 января 2019 года стипендия снова не выдается. Я не имею права ее платить. Я обращался и в Минюст, мне там пояснили, что по нашим законам стипендия является не заработной платой, а поощрением. Деньги на счетах есть, и я готов выплатить стипендии. Но я не могу, потому что казначейство приостановило финансовую деятельность.

– В вузе были сокращения. Сколько человек еще придется уволить?

– Да, сокращения были, есть и будут. Мы выполняем законные требования учредителя по оптимизации штатной расстановки. Не могу до единицы сказать. Навскидку – на одного преподавателя должно приходиться 12 студентов. Вот сколько у нас студентов, столько должно быть преподавателей. Количество сотрудников из числа вспомогательного персонала (методисты, рабочие) не должно превышать 37 процентов от всего состава. А когда я пришел, этот показатель составлял 87 процентов. Поэтому финансовая неразбериха и перегрузка сложились еще до меня.

– А сколько надо вузу для нормальной жизни?

– Как минимум на 100 млн рублей больше. Это та сумма, на которую было снижено финансирование, сейчас мы получаем от государства около 150 млн рублей. Мы, конечно, сами зарабатываем более 100 млн рублей. Это внебюджетные средства от коммерческих мест. Но у нас в академии только на зарплату сотрудников столько уходит.

Курган, служба информации

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