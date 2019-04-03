В Курганской сельхозакадемии работают оперативники: изъята документация

В Курганской государственной сельхозакадемии имени Т.С. Мальцева проходят оперативные мероприятия.

По данным «Нового Дня», сотрудники Кетовского ОМВД и УБЭП изъяли в вузе часть финансовых документов. По одной из версий, это связано с тем, что в начале 2019 года в кассе академии была обнаружена недостача. Проверка по данному факту идет с первых чисел марта.

Примечательно, что с 1 марта в вузе сменился главный бухгалтер. На сайте академии появилась информация, что бухгалтерию теперь возглавляет Ольга Бирюкова вместо уволившейся Натальи Глуховой, чей уход стал неожиданностью для сотрудников. Сменился и один из кассиров, занимавшийся приемом и выдачей наличных средств.

В среду, 3 апреля, в СМИ появилась информация о том, что в академии проходят обыски. В отделе по связям с общественностью КГСХА эту информацию опровергли, сообщив, что «никаких обысков в академии не проводится, работа идет в штатном режиме».

Стоит отметить, что внимание силовиков – не главная проблема вуза. Напомним, его ректором является бывший сотрудник ФСБ Владимир Левитский. В академию он пришел с должности главы Курганского пограничного института ФСБ России. По его руководство КГСХА накопила долг в размере 200 млн рублей. Более года назад были закрыты операции по всем счетам, кроме зарплатного.

По данным «Нового Дня», эффективность работы ректора в ближайшее время будут проверять профильные министерства. В том числе, может быть поднята старая история, связанная со строительством Курганского пограничного института ФСБ России. При строительстве новых корпусов вуза, по неофициальной информации, часть средств якобы куда-то исчезла. Вскоре после этого Левитский перешел в ректоры сельхозакадемии. По данным агентства, сейчас ему ищут замену.

Курган, служба информации

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