В Кургане в очередной раз на месяц закроют улицу Куйбышева

Коммунальщики Кургана сегодня заявили об очередном перекрытии улицы Куйбышева, которая из-за бесконечных аварий становится непроезжей для всех видов транспорта несколько раз в год. Участок от Б. Петрова до Блюхера планируется закрыть на месяц.

По данным «Водного Союза», бригады предприятия будут устранять аварийную ситуацию на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм. Дорогу перекроют в 9 утра 9 апреля, восстановить движение планируется в 21 час 8 мая. Специалисты уточняют, что для проведения работ на коллекторе отключения водоснабжения не потребуется.

На участке ул. Куйбышева будут установлены перекачивающие насосы, которые поддержат нормальное функционирование самотечного коллектора. «Канализационные сети на ул. Куйбышева полностью изношены. Аварии здесь происходят по нескольку раз за год.

В силу своих возможностей специалисты «Водного Союза» стараются контролировать состояние куйбышевского коллектора и своевременно проводить на нем ремонтные работы», – поясняют в пресс-службе компании. «Чтобы полностью решить все проблемы на коллекторе, необходима его перекладка. В бюджете компании финансовых средств на проведение этих дорогостоящих мероприятий нет», – комментирует ситуацию главный инженер компании Владимир Шаляпин.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что «Водный союз» не выполняет условия договора с администрацией Кургана. Согласно договоренности, «Водный Союз» должен инвестировать в развитие сетей 25 млрд рублей за 49 лет.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 05.04.19

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