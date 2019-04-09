Вадим Шумков вручил портфель новому мэру Кургана

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравил Андрея Потапова с избранием главой Кургана и вступлением в должность. Во время церемонии инаугурации он озвучил руководителю муниципалитета первоочередные задачи, которые требуют незамедлительного решения.

Так, Шумков акцентировал внимание Потапова на модернизации городской инфраструктуры, ремонте улично-дорожной сети, наведении порядка в работе управляющих компаний.

«Для наших избирателей главное, чтобы власть работала эффективно: чтобы чистыми были дворы и дороги, чтобы муниципальные услуги оказывались без сбоев и качественно. Именно этим подтверждается эффективность работы всех уровней власти», – заявил Вадим Шумков. Он подчеркнул, что Курган должен стать «локомотивом движения» в развитии Курганской области.

«Обновления должны стартовать именно здесь, в Кургане, и именно сейчас. Впереди – большая работа по обновлению улично-дорожной сети, модернизации водопроводного и канализационного хозяйства, решение задач по жилищному строительству. На все это должно накладываться эффективное развитие экономики, решение вопросов урбанистики, развития городской среды – то есть то, о чем постоянно говорят на всех уровнях власти избиратели. Для главы города это важнейшие задачи», – сказал глава Зауралья.

Он поручил Потапову разработать специальную программу по улучшению качества жизни населения в отдаленных районах города Кургана. По словам Шумкова, чиновники должны решить эту проблему в течение пятилетки. «Мы не можем развивать только центр. Понимаем, что в бюджете пока на это денег нет, но будем изыскивать источники и доводить качество жизни в этих территориях до общегородского. Получаем обратную связь от жителей, формируем в программу. Мы первоначально называли эту программу «Окраина». Но я думаю, что для, того, чтобы люди как раз начали чувствовать себя не оторвано от центра города, назовем её «Не окраина»», – подчеркнул врио губернатора.

Также Вадим Шумков вручил Андрею Потапову «портфель руководителя города» и заверил, что правительство Курганской области останется надежным партнером администрации города в решении задач, направленных на благо муниципалитета и его жителей.

Напомним, Андрей Потапов избран единым главой Кургана 5 апреля. Депутаты гордумы проголосовали за него практически единогласно.

Курган, Ольга Злотникова

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