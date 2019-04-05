Депутаты думы Кургана выбрали мэра города

Депутаты городской думы Кургана в пятницу, 5 апреля, в ходе тайного голосования выбрали единого главу города, который будет возглавлять Курган в течение пяти лет.

На должность претендовали четыре человека – экс-директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана​ Роман Сергеечев,​ депутат Курганской областной думы от партии ЛДПР​ Юрий Ярушин, пенсионер МВД Владимир Теняков​ и действующий руководитель администрации города​ Андрей Потапов.

Каждый из них представил свою программу развития областного центра. Затем депутаты проголосовали. Большинство поддержало кандидатуру Андрея Потапова. За него проголосовали 20 депутатов из 21 присутствующих. Депутат-коммунист Яков Сидоров отказался принимать участие в голосовании в связи с отсутствием серьезных альтернативных кандидатов.

Сразу после избрания единого главы депутаты приняли решение о том, кто будет спикером гордумы. Исполнение обязанностей председателя думы было возложено на Игоря Прозорова.

Ранее «Новый День» писал, что​ именно Андрей Потапов имеет наибольшие шансы​ на успех. Накануне на конференции Курганского местного отделения «Единой России» члены партии также поддержали кандидатуру Андрея Потапова, тем самым окончательно лишив выборы интриги.

«Партия рекомендует депутатам фракции «Единая Россия» на​ заседании Курганской городской думы, где пройдет голосование за​ кандидатов, руководствоваться решением конференции»,​ – сообщили в пресс-службе «Единой России». К тому же, Потапова избрали секретарем Курганского местного отделения.​

Напомним, бывший глава города Сергей Руденко​ подал в отставку 4 марта. В прошлом году в Устав Кургана внесены изменения, согласно которым городом будет руководить единый глава, выполняющий также функции сити-менеджера.

Курган, Марина Марамыгина

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