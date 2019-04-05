Депутаты думы Кургана выбрали мэра города

Депутаты городской думы Кургана в пятницу, 5 апреля, в ходе тайного голосования выбрали единого главу города, который будет возглавлять Курган в течение пяти лет.
На должность претендовали четыре человека – экс-директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев, депутат Курганской областной думы от партии ЛДПР Юрий Ярушин, пенсионер МВД Владимир Теняков и действующий руководитель администрации города Андрей Потапов.
Каждый из них представил свою программу развития областного центра. Затем депутаты проголосовали. Большинство поддержало кандидатуру Андрея Потапова. За него проголосовали 20 депутатов из 21 присутствующих. Депутат-коммунист Яков Сидоров отказался принимать участие в голосовании в связи с отсутствием серьезных альтернативных кандидатов.
Сразу после избрания единого главы депутаты приняли решение о том, кто будет спикером гордумы. Исполнение обязанностей председателя думы было возложено на Игоря Прозорова.
Ранее «Новый День» писал, что именно Андрей Потапов имеет наибольшие шансы на успех. Накануне на конференции Курганского местного отделения «Единой России» члены партии также поддержали кандидатуру Андрея Потапова, тем самым окончательно лишив выборы интриги.
«Партия рекомендует депутатам фракции «Единая Россия» на заседании Курганской городской думы, где пройдет голосование за кандидатов, руководствоваться решением конференции», – сообщили в пресс-службе «Единой России». К тому же, Потапова избрали секретарем Курганского местного отделения.
Напомним, бывший глава города Сергей Руденко подал в отставку 4 марта. В прошлом году в Устав Кургана внесены изменения, согласно которым городом будет руководить единый глава, выполняющий также функции сити-менеджера.
Курган, Марина Марамыгина
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