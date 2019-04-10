В Кургане сотрудники «Транснефти» давали взятки Ростехнадзору

В Кургане экс-сотрудник межрегионального отдела по госстройнадзору Уральского управления Ростехнадзора Денис Семашко пойдет под суд за получение взяток от работников Курганского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал».

По данным СУ СКР по Курганской области, будучи инспектором Ростехнадзора, Семашко обнаружил в деятельности «Транснефть-Урал» нарушения, но за взятки закрывал на них глаза.

По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2017 года в ходе проведения проверок поднадзорных объектов, реконструкцией которых занималось Курганское нефтепроводное управление АО «Транснефть-Урал», Семашко выявил несколько нарушений в деятельности юрлица, которые влекли административную ответственность, в том числе в виде крупного денежного штрафа.

Чтобы не составлять протоколы, бывший инспектор предлагал сотрудникам нефтепроводного управления «уладить дело миром». В итоге в ходе следствия выявлено 4 эпизода получения обвиняемым взяток в размерах от 50 до 80 тысяч рублей. В период следствия Денис Семашко был уволен с занимаемой должности. Свою вину в совершении преступлений он признал.

Двое из взяткодателей от уголовного преследования были освобождены в связи с раскаянием и примечанием к статье 291 УК РФ, сообщают в следственном управлении. В отношении еще одного взяткодателя по указанным фактам расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд. Напомним, ранее «Новый День» писал о том, что в Кургане руководитель «Транснефть-Урал» выписывал подчиненным премии, которые после забирал себе.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 10.04.19

Курганцы задыхаются в квартирах от горячих батарей. / Курганец 50 раз ударил ножом своих друзей. / Курганские строители пожаловались на федеральных: они оставляют Зауралье без денег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»