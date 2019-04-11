В Зауралье назначен новый главный налоговик вместо осужденного

Руководителем управления Федеральной налоговой службы по Курганской области назначен Марат Сагитуллин. Как рассказали «Новому Дню» источники в правительстве региона, на это место его рекомендовал врио губернатора Вадим Шумков, который проводит в области серьезные кадровые перестановки. Приказ о назначении Сагитуллина подписан Министерством финансов сегодня, 11 апреля. Известно, что Сагитуллин является советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

Марат Талхатович родился 31 октября 1980 года в городе Мегион Нижневартовского района. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Менеджмент организации». Трудовую деятельность начал в 2002 году в налоговых органах Тюменской области, пройдя путь с должности специалиста 1 категории до начальника Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Тюмени № 1.

С 26 января 2015 года работал в должности заместителя руководителя УФНС по Курганской области, после был и.о. начальника ведомства. Стаж работы в налоговых органах составляет более 16 лет.

Напомним, бывший начальник регионального УФНС Владимир Рыжук отправился в колонию на 8,5 лет. Кроме того, у него конфискуют имущество на сумму 500 тыс. рублей.

Курган, Ольга Злотникова

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