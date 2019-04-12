В Зауралье ждут морозы и снегопады, погода испортится

Неделя радовала зауральцев теплой погодой, местами столбики термометров поднимались до плюс 20 градусов. Однако уже в ближайшие дни резко похолодает, не исключено выпадение снега.

Как рассказал метеоролог-любитель Илья Винштейн, которого жители региона знают как «народного синоптика», с 14 по 21 апреля в Курганской области прогнозируется холодная погода со смешанными осадками в виде дождя, снега или мокрого снега. При этом пик холодов придется на 17-18 апреля, когда ночью похолодает до минус 6 С. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В целом днем температура воздуха не превысит шести градусов тепла, а ночью установится в среднем на отметке – 3-4 С. Потеплеет лишь к 22 апреля. В период с 22 по 27 апреля среднедневная температура ожидается в районе 12-17 Сградусов выше ноля, ночью от плюс 3 до плюс 8 градусов

Напомним, курганцы уже начали жаловаться на жару в квартирах и просили отключить отопление. Однако в администрации города сообщили, что это возможно только при установлении среднесуточной температуры 8 градусов выше ноля на протяжении пяти дней подряд.

Курган, Ольга Злотникова

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