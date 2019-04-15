В Кургане задержан защитник животных, устроивший пикет у цирка (ФОТО)

В Кургане 14 апреля полицейские задержали зоозащитника, который на протяжении двух дней проводил одиночные пикеты напротив передвижного цирка, который расположился недалеко от ТРЦ «Пушкинский».

Мужчина размещал стационарную конструкцию с растянутым баннером с лозунгом «Веселье для людей Ад для животных!» Как рассказали участники группы ВКонтакте «Типичный Курган», мужчина выходил в выходные к стенам торгового центра. Сотрудники полиции неоднократно требовали прекратить несанкционированный пикет, а после задержали мужчину и увезти в неизвестном направлении.

Якобы мужчина нарушил закон о проведении публичных мероприятий – вместо того, чтобы стоять с обычным плакатом он привлекал внимание прохожих баннером, растянутым на большой конструкции, которая стояла на тротуаре и мешала свободному передвижению граждан. Хотя на фото видно, что баннер никому не мешает.

По словам начальника пресс-службы УМВД России по Курганской области Елены Радаевой, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Официальную информацию в ведомстве обещают предоставить в течение дня.

По данным «Нового Дня», мужчина является прихожанином Вайшнавского храма, и, по словам близких, очень любит животных.

Курган, Ольга Злотникова

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