Курганцы требуют наказать полицию, которая задержала защитника цирковых животных

Курганский активист Алексей Шварц планирует подать жалобу на действия полиции, которая пресекла одиночный пикет зоозащитника Владимира Киселева у ТРЦ «Пушкинский».

Киселев пикетировал в Кургане передвижной цирк, который расположился недалеко от торгового центра. В воскресение, 14 апреля, он стоял рядом с баннером, на котором было написано «Веселье для людей – Ад для животных!». Сотрудники полиции сначала требовали прекратить одиночный пикет, затем, по словам очевидцев, повалили мужчину на асфальт и увезли в отделение.

По мнению, Алексея Шварца, нельзя ронять на асфальт человека, который «борется против насилия над животными, и ему не все равно». «Владимир не какой-то там оппозиционер, он первый раз вышел в пикет и даже не мог себе представить, что так все может произойти. Я считаю действия полиции незаконными (…) С сегодняшнего дня, я буду делать все возможное, чтобы помочь активисту. На днях мы подадим жалобу на действия полиции и будем доводить дело до ЕСПЧ», – написал общественник на своей странице в Facebook.

Между тем, в полиции заявляют, что пикетчик нарушил федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

«Сотрудниками полиции собран материал для привлечения его к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ. Он осуществлял пикетирование с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, Если одиночный пикет без каких-либо конструкций не требует согласования, то в данном случае ему было необходимо согласовать этот вопрос с соответствующими органами власти», – сказала «Новому Дню» начальник пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

По ее словам, сотрудники полиции сделали зоозащитнику три предупреждения: о том, что он нарушает закон, что необходимо прекратить пикетирование и проследовать в служебный автомобиль, а также о возможном применении физической силы и принудительной доставке в отдел полиции. Все предупреждения были проигнорированы, после чего полицейские и задержали Киселева.

«После установления всех обстоятельств мужчина был отпущен домой», – сообщила Елена Радаева, пояснив, что фактически в статусе задержанного он не пребывал.

Сам пикетчик признался, что не ожидал такой сильной реакции общественности. «Получилось так, что моя скромная миссия вызвала такой резонанс, на который я и не рассчитывал. Всех благодарю! Прошу, однако, успокоиться, никого не проклинать, ибо объективное не так очевидно, как кажется на первый взгляд», – написал он вчера на своей странице ВКонтакте.

Судя по всему, Киселев продолжит свою зоозащитную деятельность. «Прошу прощения, что задержусь с пикетом сегодня, пригласил друга, помочь с видео [на котором изложит свое видение ситуации]», – завершил он обращение к подписчикам.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 16.04.19

Участники праймериз в Кургане игнорируют тринадцатый округ. / Еще один курганский мэр получил «синюю папку» от Шумкова. / В Кургане сотрудник ГИБДД избил полицейского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»