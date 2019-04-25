В Курганской области внедряют искусственный мозг

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор московской компании Cognitive Technologies Андрей Черногоров подписали соглашение о реализации совместных проектов в области «умного» сельского хозяйства.

Компания создает уникальные устройства – агродроиды. Это искусственный мозг, который позволяет сделать сельхозтехнику беспилотной. Его можно подключать практически к любым современным комбайнам, тракторам.

«Соглашение надо воспринимать как руководство к действию. Надо каждому участвовать. Нашему университету, который, к сожалению, также испытывает трудности, готовить специалистов по IT-технологиям. Порядка 70% мировой экономики – это сервисы, причем электронные сервисы. Мы здесь сильно отстаем. Нужно понимать, что эти сервисы делают люди. И поэтому обучение таких специалистов в Кургане для нас крайне важно. Кроме того, компания согласилась сделать Курганскую область площадкой испытания машин. Очень важно, что здесь, возможно, будет создано юридическое лицо для поддержки данной технологии», – прокомментировал врио губернатора Вадим Шумков. Известно также, что в рамках реализации совместных проектов будут созданы полигоны для тестирования беспилотников, необходимые для отрасли умного земледелия. В соглашении также прописаны задачи по реализации проектов по автоматизации закупочной деятельности с использованием новейших технологий искусственного интеллекта.

«Технология «искусственного интеллекта», роботизация этой сферы может позволить принципиально повысить производительность, и получать на тот же объем посевных площадей, на тот же парк техники принципиально другую эффективность. Это хороший рецепт повышения отдачи целой отрасли на 30%», – сказал Андрей Черногоров. Он добавил, что государство не берет на себя финансовых обязательств, выступая лишь «провайдером инноваций», а все технологии реализовываются за счет частных предприятий.

Своим подписчикам в Инстаграм Вадим Шумков пообещал, что этим летом лично постарается приехать и посмотреть на беспилотную уборку урожая. Напомним, ранее «Новый День» писал, что этим летом на зауральские поля выйдут беспилотные комбайны.

Курган, Ольга Злотникова

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