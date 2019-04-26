В Курганской области трактор сжег поле

В Курганской области из-за технической неисправности сельхозтехники произошел крупный пожар. Возгорание на площади 200 га произошло 24 апреля в восьми километрах от села Плотниково Притобольного района.

Горело необработанное от сухой травы сельскохозяйственное поле. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, установлено, что причиной возгорания стала искра от трактора, которая упала на сухую траву во время обработки поля.

Из-за непринятия оперативных мер по тушению огня, пожар принял существенные масштабы. В итоге в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Ему грозит штраф от 6 до 15 тысяч рублей.

Напомним, что с 23 апреля в Курганской области введен особый противопожарный режим. В связи с этим проводятся регулярные рейды, в том числе, по садоводческим товариществам и населенным пунктам. За два дня в отношении любителей сжигать сухую траву и мусор, а также за игнорирование требований по очистке территории составлено 23 протокола об административных правонарушениях.

Напомним, ранее курганский депутат предложил бороться с пожарами при помощи коней.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 26.04.19

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