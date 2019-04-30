Вадим Шумков внезапно нагрянул в курганское село, жители которого пожаловались на тяжелую жизнь

В ходе рабочего визита в Половинский район 30 апреля врио губернатора Курганской области Вадим Шумков потребовал совершить внеплановую остановку в селе Сумки. Как выяснилось, главе Зауралья поступило письмо от местных жителей, которые попросили Шумкова как можно скорее приехать к ним без предупреждения и собственными глазами увидеть, как плохо людям живется.

«Очень бы хотелось, чтобы вы посетили Половинский район, и посетили без предупреждения. Конечно, в районе есть на что посмотреть, куда заехать. Вот очень бы хотелось, чтобы по дороге вы завернули в село Сумки, когда-то ранее очень известное село. И была своя баня, и хлебопекарня, детский сад, свой ФАП (который равнялся с районным), и такое большое здание ДК. На сегодняшний день при въезде вы увидите разваленные двухэтажные дома (точнее, последний дом, который остался), детский сад переделали под ПНИ, а, самое главное, в центре села стоит разваленный Дом культуры», – написали жители Сумок.

Также они рассказали, что прямо на въезде в село расположилась свалка бытовых отходов, все дороги в деревне изрыты ямами, нет управляющей компании, отсутствует вода (ее дают по часам дважды в день). «Если есть возможность, пусть это письмо не дойдет до нашей администрации», – просили жители села.

Осмотревший Сумки Шумков подтвердил, что жалобы жителей имеют под собой основание. Все они взяты главой региона на контроль. «Кроме этого большое количество жалоб жителей по конкретным организационным мероприятиям: мусор по полям разлетается, жалуются аграрии, уборка навоза с территории озера – все эти вещи и другие я проверил», – сказал во время пресс-подхода Вадим Шумков.

Он назвал село территорией с достаточно тяжелым социально-экономическим положением. На ней мало объектов экономики и много наболевших социальных проблем. Вместе с тем, глава Зауралья приехал сюда с рядом уже готовых решений – в частности, они касаются ремонта местной школы, который должен быть окончен к 1 сентября, поддержки местных предпринимателей, создания рабочих мест и других вопросов.

Шумков посетил сумкинскую среднюю школу и оценил условия, в которых учатся 200 детей. Директор школы Олег Герасимов показал главе региона спортивный зал, в котором течет крыша, а также рассказал о других проблемах, возникших из-за некачественного ремонта кровли в 2010 году. Вадим Шумков поставил задачу выделить средства на исправление ситуации, а департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ проконтролировать качество работ.

«По Сумкам мы сейчас заходим в ремонт школы. Нужно сделать проект, потому что там не очень хорошая ситуация не только с кровлей, но и со стеной [спортивного зала школы]. Как только закончится учебный год, начнутся дефектовка и ремонтные работы, чтобы постараться максимально быстро эту тему решить», – резюмировал Вадим Шумков.

Кроме этого глава региона распорядился присмотреть площадку под строительство нового Дома Культуры.

Также Вадим Шумков посетил в селе убойный цех фермеров Пшеничниковых. Он был построен и оснащен на средства гранта, который выделяли фермерам в рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 – 2014 годы» (общая сумма – 7,5 млн рублей). Помимо производства мяса, фермеры занимаются животноводством, а в дальнейшем планируют построить откормочную площадку. Оценив потенциал предприятия, врио губернатора поручил департаменту АПК оказать поддержку в развитии хозяйства.

На фото – Вадим Шумков и директор средней школы в селе Сумки Олег Герасимов

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 30.04.19

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