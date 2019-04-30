Глава Зауралья пообещал перемены жителям Половинского района

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков встретился с жителями Половинского района, которые настойчиво приглашали его посетить муниципальное образование и, желательно, «без предупреждения».

Отдельным пунктом визита главы региона в район стало посещение села Сумки, откуда поступило наибольшее число жалоб: на разрушающийся дом культуры, протекающую крышу в школе, отсутствие нормальных дорог и другие проблемы.

О том, какие изменения вскоре произойдут в районе, Шумков рассказал жителям Половинского и близлежащих сел во время встречи с населением. В частности, сообщают в пресс-службе регионального правительства, кроме ремонта школы в селе Сумки, в ближайшее время начнется проектирование строительства водопровода в селе Половинное, будет отремонтирован стационар районной больницы.

По словам Шумкова, в ближайшие 2-3 года ремонт пройдет во всех внутренних помещениях ЦРБ. В три раза будет увеличено финансирование на ремонт дорог – с 2,9 млн рублей до 12 млн рублей.

«Ситуация в Половинском районе не уникальна, проблемы есть во всех территориях. Давайте выберем точку опоры, поэтапно будем двигаться дальше по ремонту дорог и социальных объектов, развитию экономики, чтобы молодые люди отсюда не уезжали. Я не буду давать пустых обещаний, я за них отвечаю, для меня это важно, – подчеркнул Шумков, обращаясь к жителям. – Наша задача – грамотно распределить ресурсы и поэтапно двигаться по решению проблем Половинского района. Если мы вместе будем упорно работать, используя для этого все возможности, мы изменим ситуацию. Пора перестать падать и начать двигаться вперед».

Глава региона также ответил на вопросы жителей. Многие из них касались развития сел, поддержки агропромышленных предприятий.

«Мое глубокое убеждение – наша страна не может развиваться без села. Село надо развивать, у меня для этого не так много ресурсов, но я буду делать для этого все, что от меня зависит. Надеюсь на вашу поддержку. Давайте вместе улучшать условия жизни на селе», – подчеркнул врио губернатора.

От сотрудников государственных и муниципальных учреждений врио губернатора потребовал более ответственного отношения к выполнению своих обязанностей, а также оказания населению качественные услуги.

«В 30-40 процентах случаев проблемы жителей можно решить путем правильной организации работы, где-то найти ресурсы муниципального бюджета, где-то использовать оптимальный подход к организации труда. Государственным и муниципальным служащим нужно менять отношение к работе с населением, в первую очередь, повышать качество услуг», – подчеркнул Вадим Шумков.

Добавим, что все обращения жителей, которые поступили Вадиму Шумкову, легли в «синюю папку», которую он передал для исполнения главе Половинского района Армэну Хачатуряну.

Курган, Ольга Злотникова

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