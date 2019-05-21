Шумков пообещал курганским больницам финансовые проверки

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков анонсировал масштабные проверки в медучреждениях столицы области. «Необходимо навести порядок с финансовой дисциплиной в сфере здравоохранения», – заявил Шумков на совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Его слова цитируют в пресс-службе правительства во вторник, 21 мая 2019 года.

Такова реакция главы региона на доклад директора регионального департамента здравоохранения Ларисы Кокориной, с которым она выступила на совещании. Кокорина сообщила, что ее ведомство, контрольно-счетная палата (КСП), областное финуправление и территориальный фонд ОМС с ноября 2018 года по март 2019 года проверили 24 центральные районные больницы.

Ревизоры нашли нарушения в оплате труда врачей и медсестер. А также – недостатки в закупочной деятельности, случаи оплаты невыполненных работ. Также, по версии аудиторов, заказчики завышали стоимость ремонтных работ и стройматериалов.

«После проверок разработана новая нормативная база, регулирующая численность немедицинского персонала. Создается единая централизованная бухгалтерия. Процесс должен завершиться до 1 июля текущего года», – добавила глава областного Депздрава.

Напомним, КСП региона уже проводит проверки по поручению Вадима Шумкова. Речь идет о деятельности АО «Курганфармация», где ревизоры проверяют законность использования имущества. Также врио губернатора ждет от счетной палаты аудита о закупочной деятельности в больницах.

Курган, служба информации

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