Вадим Шумков озвучил итоги проверки курганских больниц

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, обещавший здравоохранению Зауралья финансовые проверки, рассказал о результатах аудита на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

«Проведенные проверки медицинских учреждений дали определенный результат. Принят ряд решений персонального и системного характера, препятствующих нарушениям», – написал Шумков. По мнению главы региона, если расходовать средства эффективнее, то уже в следующем году на повышение заработной платы медикам и на ремонт медучреждений дополнительно можно выделить 238 млн рублей.

«Кроме того, в части закупок заработала система мониторинга, отсекающая попытки завысить начальную цену контракта при объявлении торгов социальными учреждениями области. За пару месяцев работы этой системы удалось сэкономить более 20 млн рублей. При этом очевидно – в системе здравоохранения остается огромное количество проблемных вопросов», – резюмировал Шумков.

Региональная счетная палата, которая в апреле по поручению врио губернатора начала проверку курганских больниц и АО «Курганфармация», результаты аудита до сих пор не озвучила.

Курган, служба информации

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