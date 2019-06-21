Шумков пообещал ужесточить проверки курганских больниц и позвать полицию

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил о привлечении регионального УМВД к проверкам медицинских учреждений области. Об этом глава Курганской области сообщил на заседании совета по развитию здравоохранения 20 июня 2019 года.

«У нас по этому году будет беспрецедентное количество ремонтов по всем медицинским учреждениям, практически во всех райцентрах по этим позициям мы вкладываем деньги, достаточно большие деньги для нас», – подчеркнул Вадим Шумков.

Специалистов, отвечающих за размещение госконтрактов и занимающихся вопросами ремонтов, Шумков предложил отправить на обучение «для повышения качества закупочной деятельности, более рационального использования и экономии бюджетных средств».

Как уже сообщал «Новый День», врио губернатора не первый раз обещает медикам масштабные проверки и финансовый аудит использования бюджетных средств. Больницы с марта уже проверяет региональная счетная палата, финансовое управление, департаменты строительства и здравоохранения.

Курган, служба информации

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