На рекламу выборов в Зауралье потратят почти миллион рублей

Курганский избирком потратит почти миллион рублей на рекламу предстоящих выборов губернатора. 10 июня 2019 года на сайте госзакупок размещен аукцион по выбору исполнителей работ.

Общая сумма контракта – 880 тыс. рублей. Заказчик работ – региональный избирком. В материалах госзакупок уточняется, что планируется изготовление приглашений на выборы (350 тыс. штук), приглашений на сверку списков избирателей, информационных плакатов, рекламных каталогов и многое другое.

Официальный старт выборной кампании в регионе был дан 4 июня, когда курганская облдума приняла постановление о назначении выборов губернатора на 8 сентября 2019 года. 5 июня данное распоряжение было опубликовано. Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков свою кандидатуру на текущий момент официально не выдвинул. Пока главная политическая интрига региона – пойдет ли Шумков на выборы как самовыдвиженец, или его выдвинет курганское отделение «Единой России».

Курган, служба информации

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