В Кургане на канцтовары для губернаторских выборов потратят полмиллиона

Курганский избирком разметил на сайте госзакупок два лота. Один – поставка бумаги, второй – покупка канцтоваров. Общая сумма закупки превысит 600 тыс. рублей.

На бумагу областной избирком потратит 345,9 тыс. рублей. Деньги выделены из регионального бюджета. Как сообщается в документации аукциона, «для обеспечения деятельности избирательных комиссий региона в период проведения губернаторских выборов» необходимо закупить 1303 пачки бумаги.

Бумага для офисной техники должна быть сертифицирована по ГОСТу для архивного хранения. Курганские избирательные комиссии разделят 1134 пачки бумаги формата А4 и 169 пачек формата А3. Итоги торгов будут подведены 1 июля.

Второй лот – закупка канцтоваров на общую сумму 279 тыс. рублей. Избирком выставил список: нужны конверты, клейкая лента, файлы, маркеры, штемпельная краска, ручки (почти 9 тыс. штук на сумму 44,5 тыс. рублей) и даже ученические тетради в количестве 140 штук. Итоги аукциона подведут 28 июня.

Как уже сообщал «Новый День», ранее – 10 июня, в пользу курганского избиркома был объявлен аукцион на агитационную и рекламную продукцию. Общая сумма контракта – 880 тыс. рублей. В материалах госзакупок уточняется, что планируется изготовление приглашений на выборы (350 штук), приглашений на сверку списков избирателей, зазывные информационные плакаты для курганцев и многое другое.

Курган, служба информации

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