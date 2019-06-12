Курганские единороссы отреагировали на заявление Шумкова о выборах

Форум курганских единороссов «За развитие Курганской области», который прошел в среду, 12 июня, закончился рядом официальных заявлений о предстоящих губернаторских выборах.

Врио губернатора региона Вадим Шумков, посетивший форум партийцев, второй раз за день сообщил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, опираясь на доверие жителей Зауралья. При этом он попросил у единороссов поддержки.

«Я пойду на выборы губернатора от Курганской области. Я пойду от жителей региона, и надеюсь на поддержку жителей Зауралья, на вашу партийную поддержку», – заявил г-н Шумков. Секретарь курганского регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев, в свою очередь, заверил Шумкова, что партийцы ему эту поддержку окажут.

«За время своей работы Вадим Шумков показал себя в качестве успешного и очень ответственного руководителя, который умеет брать на себя удар, умеет принимать решения», – добавил единоросс.

О том, что партия власти всецело за Шумкова, заявил и руководитель уральского межрегионального координационного совета «ЕР» Иван Квитка, который назвал врио губернатора сильным кандидатом. Квитка подчеркнул, что глава региона заслужил доверие у населения смелыми решениями.

Вадим Шумков сегодня, 12 июня, впервые заявил о своем намерении баллотироваться в губернаторы области как самовыдвиженец. Об этом он сказал утром во время праздничного выступления в честь Дня России.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 12.06.19

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