Шумков назвал объединение, от которого пойдет на губернаторские выборы

В среду, 12 июня 2019 года, в Кургане во время празднования Дня России врио губернатора Зауралья Вадим Шумков публично заявил о своем намерении участвовать в губернаторских выборах.

Праздник начался с выступления Вадима Шумкова на Троицкой площади областной столицы. Глава региона не только поздравил курганцев с Днем России, но и объявил, что намерен выставить свою кандидатуру на предстоящие губернаторские выборы. «Меня спрашивают: пойду ли я на выборы? И от какой партии? Да, я пойду, и эта политическая сила вы – жители области», – сообщил Вадим Шумков.

Данное заявление, вероятнее всего, стоит расценивать так: Шумков примет участие в выборной кампании как самовыдвиженец, а не как представитель партии «Единая Россия». Информацию о том, что Шумков принял именно такое решение, «Новому Дню» подтвердил источник, близкий к курганскому правительству.

Официально политическая интрига, скорее всего, разрешится сегодня. В 15:00 курганские единороссы проведут форум, на котором, в том числе, будут обсуждаться предстоящие выборы главы Зауралья, которые состоятся 8 сентября 2019 года.

Курган, службы информации

Курган. Другие новости 11.06.19

Зауралье надеется получить помощь федерации на реанимацию сел. / Вадим Шумков озвучил итоги проверки курганских больниц. / В Кургане начинается суд над женщиной, которая родила в туалете поезда и выкинула ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»