В Зауралье появился первый кандидат в губернаторы

Избирательная комиссия Курганской области в четверг, 13 июня, приняла первое заявление от кандидата в губернаторы. Как сообщил «Новому Дню» собеседник в региональном правительстве, утром документы на регистрацию подал врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. На сайте регионального избиркома информация о регистрация Шумкова пока отсутствует.

12 июня Вадим Шумков сделал сразу два важных заявления. Он сообщил, что принял решение пойти на выборы самовыдвиженцем, опираясь на доверие жителей области. Также врио губернатора, посетив 12 июня форум курганских единороссов, попросил у партийцев поддержки. Представители «ЕР» в свою очередь заверили Шумкова, что единороссы ему эту поддержку окажут.

Напомним, выборы губернатора Курганской области состоятся 8 сентября 2019 года.

Шумкову как самовыдвиженцу необходимо предоставить в избирком не менее 3521 подписей избирателей и пройти муниципальный фильтр: собрать не менее 184 подписей депутатов и глав муниципалитетов.

Курган, служба информации

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