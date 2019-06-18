Выборы Зауралья: Жириновский утвердил кандидата в губернаторы, а коммунисты выпускают «красного терминатора»

Коммунисты и либерал-демократы назвали своих кандидатов в губернатора Курганской области. Баллотироваться от партии ЛДПР будет 45-летний депутат облдумы Юрий Ярушин. Об этом сообщил сам Ярушин в своем аккаунте «ВКонтакте».

«На конференции делегаты из муниципальных образований региона единогласно выбрали «своего» кандидата на должность губернатора Курганской области. Высший совет и В.В. Жириновский утвердили», – сообщает в посте кандидат на пост главы региона. Ярушин, который несколько лет назад баллотировался в Госдуму, поблагодарил партийцев за доверие. Документы на регистрацию в курганский избирком от кандидата в губернаторы пока не поступили.

Отметим, что Юрий Ярушин не очень активный пользователь соцсетей. На его страницу «ВКонтакте» подписаны 248 человек. Основной контент, который размещает у себя Ярушин, это репосты постов Владимир Жириновского.

Курганские коммунисты также на странице регионального отделения партии в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 18 июня, официально заявили о выдвижении своего кандидата. Им стал действующий депутат гордумы 50-летний Яков Сидоров. Информационный пост партийцы озаглавили так: «Красный терминатор – против розового ликвидатора». Решение о выдвижении Сидорова было принято на областной конференции партии.

Представители коммунистической партии не уточнили, кого они называют «розовым ликвидатором», но заявили, что «впереди серьезная и кропотливая работа по доведению революционных предложений, преодолению административного противодействия партии власти и обеспечение тотального контроля за ходом голосования».

Коммунисты опубликовали видео с партийной конференции, где выдвигали Сидорова. На нем кто-то из присуствующих в зале предлагает подготовить и утвердить программу кандидата, которой сейчас нет. «Надо эту программу сформулировать, для ее обсуждения должны быть приглашены специалисты от промышленности, от культуры, от всех. Чтобы дать наказы и внести поправки», – сказал один из партийцев.

Губернаторские выборы в Зауралье пройдут 8 сентября. На текущий момент заявление на регистрацию в качестве кандидата в региональный избирком подал только врио губернатора Вадим Шумков, который идет на выборы самовыдвиженцем.

Курган, служба информации

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