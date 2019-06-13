В Кургане судят начальника РЖД, который ремонтировал дом матери за счет предприятия

В четверг, 13 июня 2019 года, в Курганском городском суде начался процесс над экс-начальником курганского управления РЖД Сергеем Домоскановым, который вольно тратил казенные деньги, оплачивая бензин и делая ремонт в доме родственников.

С ноября 2018 года Домосканов находился под домашним арестом. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ – ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 160 («Растрата вверенного имущества»). По версии следствия, ущерб РЖД от действий Домосканова превысил 350 тыс. рублей.

В ходе сегодняшнего судебного заседания Домосканов подтвердил, что признает свою вину и просит не лишать его свободы. Приговор суда будет оглашен на днях.

С 2015 года глава регионального управления РЖД и его родственники пользовались в личных целях служебными автомобилями «Volvo XC 90» и «Nissan Navara», бензин и зарплата водителей оплачивались деньгами РЖД. В 2017 году вскрылась информация о том, что работники различных структур управления железной дороги делали ремонт у родственницы Домосканова с привлечением техники, принадлежавшей железной дороге. По словам рабочих, трудились они на участке матери экс-руководителя.

Курган, служба информации

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