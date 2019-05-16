В Кургане начинается суд над бывшим начальником региональной железной дороги

В Курганской области будут судить начальника управления РЖД. Утверждено обвинение в отношении экс-замначальника Южно-Уральской железной дороги по Курганскому управлению. Его дело передали в суд. Как сообщил агентству «Новый День» источник в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Домосканове. После того, как главный железнодорожник Зауралья в начале апреля признал свою вину, он был отпущен на свободу. С 10 ноября 2018 года он находился под домашним арестом.

Согласно материалам дела, г-н Домосканов с 2015 по 2017 годы ездил по личным нуждам за счет предприятия, в том числе и в другие регионы. Он пользовался служебными автомобилями «Volvo XC 90» и «Nissan Navara», а также покупал за счет конторы бензин. Служебную машину он также давал в пользование своим близким родственникам. При этом зарплату водители ведомственных машин получали из средств «РЖД».

В 2017 году вскрылась информация о том, что работники различных структур управления железной дороги делали ремонт у родственницы Домосканова дома. Речь идет о сотрудниках «Росжелдорснаба» и Курганской дистанции гражданских сооружений. По словам рабочих, трудились они на участке матери экс-руководителя. Сотрудники при этом получали зарплату как-будто они находились на рабочем месте. Более того, для приведения в порядок территории усадьбы была направлена техника, принадлежащая «РЖД». Об этом сообщается в пресс-релизе Уральского следственного управления СК на транспорте.

Общая сумма ущерба – 350 тыс. рублей.

Официально бывший замначальника ЮУЖД по КУрганскому управлению обвиняется в совершении преступлений по двум статьям – «Злоупотребление служебным положением» и «Растрата вверенного имущества». Следователи сообщили, что обвиняемый признал вину и возместил «РЖД» ущерб.

Отметим, в коррупционном преступлении обвиняют также бывшего главу СвЖД Алексея Миронова.

Курган, Ольга Злотникова

Курган. Другие новости 16.05.19

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