Курганский суд вынес приговор экс-начальнику курганского управления РЖД

В Курганском городском суде в понедельник, 17 июня, суд вынес приговор начальнику управления РЖД Сергею Домосканову, который вольно тратил деньги компании. Домосканов заплатит штраф 450 тыс. рублей. Арест на имущество подсудимого снят. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе городского суда.

Экс-начальника курганского управления РЖД судили по двум статья УК РФ. Ему предъявлено обвинение по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и статье 160 («Растрата вверенного имущества»). По версии следствия, ущерб РЖД от действий Домосканова превысил 350 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания Домосканов подтвердил, что признает свою вину и попросил не лишать его свободы. Гособвинитель, в свою очередь, просил для подсудимого наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

С 2015 года глава регионального управления РЖД и его родственники пользовались в личных целях служебными автомобилями «Volvo XC 90» и «Nissan Navara», бензин и зарплата водителей оплачивались деньгами РЖД. В 2017 году вскрылась информация о том, что работники различных структур управления железной дороги делали ремонт у родственницы Домосканова с привлечением техники, принадлежавшей железной дороге. По словам рабочих, трудились они на участке матери экс-руководителя. Домосканов, в том числе, просил их установить в доме пожилой матери унитаз.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.06.19

Новый курганский прокурор: уральский округ мне хорошо знаком. / Ветнадзор запретил продавать курганское молоко из-за кишечной палочки. / Курганский прокурор сделал замечание новому чиновнику мэрии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»