Курганский избирком зарегистрировал второго кандидата в губернаторы

Кандидат в губернаторы от ЛДПР, 45-летний Юрий Ярушин, в четверг, 20 июня, подал документы в региональный избирком. Как сообщили «Новому Дню» в избирательной комиссии, вопросов к Ярушину не возникло, и он зарегистрирован в качестве кандидата.

Кандидатуру Ярушина региональное отделение Либерально-демократической партии выдвинуло на областной конференции. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский его поддержал.

Юрий Ярушин не первый раз участвует в выборах. Он действующий депутат облдумы Зауралья. В 2016 году попробовал свои силы в избирательной кампании в Госдуму, но проиграл.

На сегодняшний день в Курганской области два официально зарегистрированных кандидата в губернаторы. Первым, еще 13 июня, документы в избирком сдал врио губернатора Вадим Шумков, который идет на выборы самовыдвиженцем.

Главные выборы Зауралья пройдут 8 сентября. Они проводятся досрочно из-за отставки экс-губернатора Алексея Кокорина.

Курган, служба информации

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